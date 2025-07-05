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5 июля, 08:31

В некоторых зонах Москвы ограничили использование воздушного пространства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В Москве временно ограничено использование воздушного пространства в отдельных секторах. Об этом сообщили в Росавиации, уточнив, что речь идёт о точечных зонах в пределах столичной воздушной зоны.

«Из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — отметили в Росавиации.

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Напомним, что ранее ряд российских воздушных гаваней объявили об ограничениях в работе. Минувшей ночью штатный режим был нарушен в петербургском аэропорту Пулково, после снятия ограничений они были введены повторно. В связи с этими мерами было задержано свыше 50 рейсов. Аналогичные ограничения на выпуск и приём рейсов вводились и в Ижевске.

Мария Любицкая
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