В некоторых зонах Москвы ограничили использование воздушного пространства
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В Москве временно ограничено использование воздушного пространства в отдельных секторах. Об этом сообщили в Росавиации, уточнив, что речь идёт о точечных зонах в пределах столичной воздушной зоны.
«Из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — отметили в Росавиации.
Напомним, что ранее ряд российских воздушных гаваней объявили об ограничениях в работе. Минувшей ночью штатный режим был нарушен в петербургском аэропорту Пулково, после снятия ограничений они были введены повторно. В связи с этими мерами было задержано свыше 50 рейсов. Аналогичные ограничения на выпуск и приём рейсов вводились и в Ижевске.