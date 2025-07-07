«Посмотри, кем ты себя облюбил»: Первый глава Курщины вспомнил, что предупреждал Старовойта об окружении
Первый губернатор Курской области Руцкой предупреждал Старовойта о его окружении
Александр Руцкой и Роман Старовойт. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, © РИА Новости / Алексей Даничев
Бывший губернатор Курской области Александр Руцкой в беседе с Life.ru прокомментировал самоубийство экс-министра транспорта Романа Старовойта, подчеркнув, что причиной трагедии стали роковые кадровые просчёты во время руководства Курщиной. По словам Руцкого, он неоднократно предупреждал Старовойта о ненадёжности его окружения, особенно заместителя, Алексея Смирнова.
Я его хорошо знал. Я ему говорил: «Роман, ты плохо закончишь, ты не хочешь делать выводы из того, что я тебе говорил. Посмотри, кем ты себя облюбил, кто у тебя заместители. Посмотри на них внимательно, особенно на Смирнова». И я не ошибся по поводу Смирнова.
Руцкой советовал Старовойту тщательнее проверять прошлое подчинённых перед назначением. Однако, как отметил генерал-майор авиации, чиновник не прислушивался к этим рекомендациям, что и стало его фатальной ошибкой. Сам погибший министр считал такие замечания предвзятыми.
«Кадры решают всё, и это правда», — процитировал Руцкой слова Сталина.
Собеседник Life.ru отметил, что Старовойт не страдал высокомерием и всегда относился к людям доброжелательно, что делало его уважаемым руководителем. Тем не менее, по мнению Руцкого, кадровая политика чиновника оказалась его слабым местом, что подтверждается разворовыванием средств, выделенных на укрепление границы, и тяжёлыми последствиями, включая гибель гражданских и военных. Он уверен, что именно ошибки в подборе команды привели к таким трагическим последствиям для региона и самого Старовойта.
Напомним, что ранее сегодня руководитель Министерства транспорта Роман Старовойт был освобождён от занимаемой должности. Спустя несколько часов его тело было обнаружено на территории Московской области. На месте гибели чиновника нашли наградной пистолет. Следственный комитет рассматривает версию самоубийства как основную причину произошедшего. Известно, что Старовойт должен был стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.