Появились данные о последнем публичном мероприятии Старовойта
Минтранс РФ 6 июля опубликовал последние кадры с участием Старовойта
Обложка © Telegram / roman_starovoyt
Последние доступные сведения о публичном рабочем мероприятии с участием покончившего с собой экс-главы Минтранса Романа Старовойта были обнародованы 6 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Старовойт на вчерашнем совещании. Видео © Telegram / Минтранс России
В Telegram-канале Минтранса были размещены фотографии и видео, запечатлевшие работу ситуационного центра министерства. На момент публикации, в 10:37 по московскому времени, министром транспорта был Михаил Старовойт. На кадрах он участвует в обсуждении функционирования аэропортов в условиях массовых отмен и переносов рейсов.
Напомним, что ранее сегодня руководитель Минтранса Роман Старовойт был освобождён от занимаемой должности. Спустя несколько часов его тело было обнаружено на территории Московской области. На месте гибели чиновника нашли наградной пистолет. СК рассматривает версию самоубийства как основную причину произошедшего. Известно, что Старовойт должен был стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.