Появились данные о последнем публичном мероприятии Старовойта

Последние доступные сведения о публичном рабочем мероприятии с участием покончившего с собой экс-главы Минтранса Романа Старовойта были обнародованы 6 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Telegram-канале Минтранса были размещены фотографии и видео, запечатлевшие работу ситуационного центра министерства. На момент публикации, в 10:37 по московскому времени, министром транспорта был Михаил Старовойт. На кадрах он участвует в обсуждении функционирования аэропортов в условиях массовых отмен и переносов рейсов.