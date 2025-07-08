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8 июля, 08:23

«Напоминает 2022 год»: На Украине оценили вероятность бегства правительства из Киева

Экс-нардеп Олейник: Правительство Украины готовится к эвакуации из Киева

Киев, Украина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Киев, Украина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Правительство Украины готовится к эвакуации из Киева, следует из документа, который активно распространяется в Сети. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник уверен, что публикация соответствует действительности. По его словам, планы по переносу органов власти из столицы начали разрабатывать ещё в начале СВО.

«В 2022 году я получил информацию, что украинские центральные органы власти начали искать помещения в Западной Украине, в том числе в Ивано-Франковске, для перемещения центральных органов управления. Генеральная прокуратура выводила туда архивы и кадровые дела. Сегодня ситуация напоминает 2022 год», — отметил экс-нардеп.

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По его мнению, сегодня вопрос о возможной эвакуации правительства из Киева вполне актуален, так как текущее военно-политическое положение Украины не выглядит оптимистичным, в том числе из-за отказа сокращения поддержки США и неопределённости ЕС, а также проблем на фронте у ВСУ.

Кроме того, собеседник «Ридуса» подчеркнул, что стратегически важный документ оказался в открытом доступе в Интернете без грифа «Совершенно секретно», потому что в правительстве и офисе Владимира Зеленского работают «назначенцы из «95-го квартала», которые путают Литву и Латвию.

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Ранее в Раде раскрыли схему бегства мужчин за границу. Тем временем на Западе заявили о необходимости смены власти в Киеве. Примечательно, кстати, что «Клуб друзей Киева» трещит по швам.

Борис Эльфанд
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