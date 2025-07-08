«Напоминает 2022 год»: На Украине оценили вероятность бегства правительства из Киева

Правительство Украины готовится к эвакуации из Киева, следует из документа, который активно распространяется в Сети. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник уверен, что публикация соответствует действительности. По его словам, планы по переносу органов власти из столицы начали разрабатывать ещё в начале СВО.

«В 2022 году я получил информацию, что украинские центральные органы власти начали искать помещения в Западной Украине, в том числе в Ивано-Франковске, для перемещения центральных органов управления. Генеральная прокуратура выводила туда архивы и кадровые дела. Сегодня ситуация напоминает 2022 год», — отметил экс-нардеп.

По его мнению, сегодня вопрос о возможной эвакуации правительства из Киева вполне актуален, так как текущее военно-политическое положение Украины не выглядит оптимистичным, в том числе из-за отказа сокращения поддержки США и неопределённости ЕС, а также проблем на фронте у ВСУ.