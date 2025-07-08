Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта, сообщил Кремль.
«Назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.
Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой. Сегодня Госдума единогласно утвердила Никитина на должность министра транспорта.