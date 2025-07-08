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Регион
8 июля, 13:52

Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта, сообщил Кремль.

«Назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.

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Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой. Сегодня Госдума единогласно утвердила Никитина на должность министра транспорта.

Александра Вишнякова
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