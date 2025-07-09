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9 июля, 09:05

Трампа застало врасплох решение Пентагона прикрыть помощь Украине

AP: Трамп недоволен, что Пентагон не согласовал отмену военных поставок Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп, очень удивился, когда узнал, что Пентагон решил прикрыть поставки оружия Украине. Об этом сообщает Associated Press.

В агентстве сообщили, что Трамп был недоволен, увидев «несогласованность действий» между Министерством обороны и своей командой. При этом в Пентагоне не все согласны с тем, что Киеву пора прекратить помогать оружием. Некоторые высокопоставленные чиновники всё же считают, что постоянную поддержку Украины лучше возобновить.

В ответ пресс-секретарь американского МО Кингсли Уильсон заявил, что шеф Пентагона Пит Хегсет, разумеется, консультировался с Трампом по такому важному вопросу, а не самовольно принимал решение о приостановке поставок.

«Работа министра обороны заключается в подготовке военных рекомендаций главнокомандующему. Министр Хегсет предоставил президенту основу для оценки поставок военной помощи и анализа имеющихся запасов. Эта работа велась в координации с правительством», — подчеркнул представитель Пентагона.

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Напомним, что 2 июля появилась информация о том, что США прекратили поставки оружия киевскому режиму. Затем американские СМИ начали разгонять тему о том, что президент страны якобы вообще не знал, что Штаты перестали поставлять Киеву военную помощь, а решение об этом единолично принял шеф Пентагона Хегсет. Узнав об этом, Трамп распорядился немедленно передать Украине аж целых 10 ракет-перехватчиков.

Владимир Озеров
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