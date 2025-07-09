Трампа застало врасплох решение Пентагона прикрыть помощь Украине

В агентстве сообщили, что Трамп был недоволен, увидев «несогласованность действий» между Министерством обороны и своей командой. При этом в Пентагоне не все согласны с тем, что Киеву пора прекратить помогать оружием. Некоторые высокопоставленные чиновники всё же считают, что постоянную поддержку Украины лучше возобновить.