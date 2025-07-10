Ещё 19 человек обвинили Гузееву в обмане с продажей вилл на Бали
Домогацкий и Гузеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _larisa_guzeeva_ / fachwerk_domogatskogo
Скандал вокруг телеведущей Ларисы Гузеевой набирает обороты, ещё 19 человек обвинили её в причастности к мошеннической схеме с продажами вилл на Бали. При этом жертв обмана может быть больше. Об этом пишет Mash. Телезвезда рекламировала особняки и призывала их покупать у бизнесмена Сергея Домогацкого.
Гузеева рекламировала виллы на Бали. Видео © Mash
По предварительной информации, на рекламу повелись и пострадали минимум 60 человек. Именно столько граждан обратились к адвокату за помощью, а 27 из них написали заявление в полицию. По мнению потерпевших, Гузеева ввела их в заблуждение, нахваливая райские места в Индонезии и уверяя в безопасности сделок по покупке недвижимости у Домогацкого.
Сергей Домогацкий. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fachwerk_domogatskogo
Предприниматель активно ведёт страницы в соцсетях. Он рассказывает о красивой жизни, успешности, показывает кадры с Бали и уверяет, что строит шикарные виллы с видом на море на продажу. Однако бдительные клиенты подозревают, что Домогацкий — обманщик, а стройки нет вообще. Бизнесмен якобы просто арендовал локации и монтировал завлекательные видео. Сейчас неизвестно, какую роль во всём этом играла Гузеева, или она тоже была обманута. МВД проводит проверку. Уголовное дело пока не заводилось.
По словам потерпевших, многие уже оплатили виллы, однако не увидели обещанных особняков в «райских местах» на Бали, а средства им вернуть отказались. Сам Домогацкий продолжает постить видео с острова и рассказывать о роскошном жилье. Комментариев ни он, ни Гузеева пока не давали.
Напомним, ранее на Гузееву подали заявления в полицию. Её заподозрили в причастности к мошеннической схеме с продажами вилл на Бали от лица некого Сергея Домогацкого. По мнению потерпевших, актриса рекламировала особняки, однако на деле никакие стройки не велись. Изначально сообщалось о 27 потерпевших. В конце прошлого года Гузеева рассказала, что и сама купила виллу на Бали за 127 тысяч долларов.