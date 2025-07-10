Ещё 19 человек обвинили Гузееву в обмане с продажей вилл на Бали

Скандал вокруг телеведущей Ларисы Гузеевой набирает обороты, ещё 19 человек обвинили её в причастности к мошеннической схеме с продажами вилл на Бали. При этом жертв обмана может быть больше. Об этом пишет Mash. Телезвезда рекламировала особняки и призывала их покупать у бизнесмена Сергея Домогацкого.

Гузеева рекламировала виллы на Бали. Видео © Mash

По предварительной информации, на рекламу повелись и пострадали минимум 60 человек. Именно столько граждан обратились к адвокату за помощью, а 27 из них написали заявление в полицию. По мнению потерпевших, Гузеева ввела их в заблуждение, нахваливая райские места в Индонезии и уверяя в безопасности сделок по покупке недвижимости у Домогацкого.

Сергей Домогацкий. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fachwerk_domogatskogo

Предприниматель активно ведёт страницы в соцсетях. Он рассказывает о красивой жизни, успешности, показывает кадры с Бали и уверяет, что строит шикарные виллы с видом на море на продажу. Однако бдительные клиенты подозревают, что Домогацкий — обманщик, а стройки нет вообще. Бизнесмен якобы просто арендовал локации и монтировал завлекательные видео. Сейчас неизвестно, какую роль во всём этом играла Гузеева, или она тоже была обманута. МВД проводит проверку. Уголовное дело пока не заводилось.