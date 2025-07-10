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10 июля, 10:08

Песков: При открытии аэропортов главными остаются вопросы безопасности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение об открытии аэропортов в Геленджике и Крыму принимается с приоритетом вопросов безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что решение о возобновлении работы воздушных гаваней находится в компетенции Министерства транспорта, военных и специальных ведомств.

«Главный аспект, который принимается во внимание при открытии аэропортов — это безопасность, обеспечение безопасности полётов, пассажиров — это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым», — сказал представитель Кремля.

В Госдуме назвали Life.ru главные плюсы открытия аэропорта в Геленджике
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Напомним, аэропорт в Геленджике возобновит свою работу. В целях обеспечения безопасности рейсы запланированы только на светлое время суток. Аэропорт не работал с 2022 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал предстоящее открытие воздушной гавани важным решением. Как отметили специалисты, поток туристов теперь может увеличиться в 2-3 раза.

Александр Юнашев
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