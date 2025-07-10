Песков: При открытии аэропортов главными остаются вопросы безопасности

Решение об открытии аэропортов в Геленджике и Крыму принимается с приоритетом вопросов безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что решение о возобновлении работы воздушных гаваней находится в компетенции Министерства транспорта, военных и специальных ведомств.

«Главный аспект, который принимается во внимание при открытии аэропортов — это безопасность, обеспечение безопасности полётов, пассажиров — это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым», — сказал представитель Кремля.