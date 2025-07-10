Песков объяснил, почему Путина не было на церемонии прощания со Старовойтом

Президент России Владимир Путин не планировал присутствовать на церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

Он отметил, что главе государства далеко не всегда удаётся присутствовать на таких мероприятиях.