Песков объяснил, почему Путина не было на церемонии прощания со Старовойтом
Песков: Путин не поехал на прощание со Старовойтом из-за рабочего графика
Прощание со Старовойтом. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин не планировал присутствовать на церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.
Он отметил, что главе государства далеко не всегда удаётся присутствовать на таких мероприятиях.
«Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. Вы знаете, что многие члены правительства были. У президента сегодня другой рабочий график», — пояснил представитель Кремля.
Напомним, что 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой. Показания на него дал экс-глава Курской области Алексей Смирнов. На церемонии прощания сегодня собрался весь кабмин.