Михалков рассказал, когда освободившийся по УДО Ефремов совершит камбэк в театр

В сентябре-октябре 2025 года заслуженный артист России Михаил Ефремов может приступить к репетициям в новом спектакле театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом рассказал сам режиссёр.

Актёр уже дал согласие на участие в проекте. Режиссёр уточнил, что спектакль планируется поставить по его фильму «Без свидетелей», где роли исполнят Михаил Ефремов и Анна Михалкова.