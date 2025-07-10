Михалков рассказал, когда освободившийся по УДО Ефремов совершит камбэк в театр
Михалков: Актёр Ефремов должен начать репетиции в новом спектакле уже осенью
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин,Станислав Красильников
В сентябре-октябре 2025 года заслуженный артист России Михаил Ефремов может приступить к репетициям в новом спектакле театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом рассказал сам режиссёр.
Актёр уже дал согласие на участие в проекте. Режиссёр уточнил, что спектакль планируется поставить по его фильму «Без свидетелей», где роли исполнят Михаил Ефремов и Анна Михалкова.
«К осени мы уже должны начать репетировать и выпускать спектакль. Я надеюсь, что к этому времени Ефремов не изменит своего решения, выдержит и сдержит те обещания, те обязательства, которые он давал», — сказал Михалков ТАСС.
Напомним, в марте этого года Михаил Ефремов был освобождён из колонии условно-досрочно, вернулся в свою московскую квартиру и устроился на работу в театр Никиты Михалкова. Режиссёр выразил надежду на быструю адаптацию актёра, который, по его мнению, сохранил профессиональные навыки во время отбывания наказания. Михалков также рассказал о первой роли Ефремова после освобождения.