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Регион
10 июля, 10:12

Михалков рассказал, когда освободившийся по УДО Ефремов совершит камбэк в театр

Михалков: Актёр Ефремов должен начать репетиции в новом спектакле уже осенью

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин,Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин,Станислав Красильников

В сентябре-октябре 2025 года заслуженный артист России Михаил Ефремов может приступить к репетициям в новом спектакле театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом рассказал сам режиссёр.

Актёр уже дал согласие на участие в проекте. Режиссёр уточнил, что спектакль планируется поставить по его фильму «Без свидетелей», где роли исполнят Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

«К осени мы уже должны начать репетировать и выпускать спектакль. Я надеюсь, что к этому времени Ефремов не изменит своего решения, выдержит и сдержит те обещания, те обязательства, которые он давал», — сказал Михалков ТАСС.

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Напомним, в марте этого года Михаил Ефремов был освобождён из колонии условно-досрочно, вернулся в свою московскую квартиру и устроился на работу в театр Никиты Михалкова. Режиссёр выразил надежду на быструю адаптацию актёра, который, по его мнению, сохранил профессиональные навыки во время отбывания наказания. Михалков также рассказал о первой роли Ефремова после освобождения.

Наталья Афонина
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