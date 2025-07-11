Названа стоимость кольца, замеченного на безымянном пальце возлюбленной Старовойта в день похорон
Байер Головина: Избранница Старовойта надела на похороны кольцо за 15 млн рублей
Полина Копылова. Обложка © Life.ru
На похоронах экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта присутствовала его 25-летняя возлюбленная Полина Копылова. Девушка была одета скромно, во всё чёрное, однако многие обратили внимание на кольцо, сверкающее на руке. По словам байера, создателя франшизы «Шоппинг с Олей» Ольги Головиной, такое украшение может стоить от 6 до 15 млн рублей.
Кольцо, надетое Полиной Копыловой в день похорон Романа Старовойта. Фото © Telegram / Комсомольская правда: KP.RU
На девушке надето изысканное кольцо, выполненное известным брендом Graff, который славится своими уникальными ювелирными изделиями и высоким качеством. Основной материал этого украшения — платина, которая отличается своей прочностью, долговечностью и благородным серебристым оттенком. <...> В центре кольца расположен крупный бриллиант огранки кушон весом 3 карата, который привлекает внимание своей яркостью и игрой света.
Как подчеркнула Головина в беседе с Life.ru, стоимость кольца зависит от многих характеристик. Например, от чистоты, цвета и качества огранки камня. Обычно такие украшения дарят в подарок для близкого человека и надевают по особым поводам. Копылова носила кольцо на безымянном пальце правой руки.
Напомним, что избранница Старовойта пришла на похороны с огромным букетом алых роз. Прощаясь с возлюбленным у гроба, Копылова прошептала: «Я люблю тебя». Во время церемонии девушке пришлось сидеть отдельно от его семьи, однако потом бывшая супруга Старовойта сама подошла к Копыловой и обняла её.