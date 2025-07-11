Названа стоимость кольца, замеченного на безымянном пальце возлюбленной Старовойта в день похорон

На похоронах экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта присутствовала его 25-летняя возлюбленная Полина Копылова. Девушка была одета скромно, во всё чёрное, однако многие обратили внимание на кольцо, сверкающее на руке. По словам байера, создателя франшизы «Шоппинг с Олей» Ольги Головиной, такое украшение может стоить от 6 до 15 млн рублей.