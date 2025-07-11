Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 16:02

Названа стоимость кольца, замеченного на безымянном пальце возлюбленной Старовойта в день похорон

Байер Головина: Избранница Старовойта надела на похороны кольцо за 15 млн рублей

Полина Копылова. Обложка © Life.ru

Полина Копылова. Обложка © Life.ru

На похоронах экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта присутствовала его 25-летняя возлюбленная Полина Копылова. Девушка была одета скромно, во всё чёрное, однако многие обратили внимание на кольцо, сверкающее на руке. По словам байера, создателя франшизы «Шоппинг с Олей» Ольги Головиной, такое украшение может стоить от 6 до 15 млн рублей.

Кольцо, надетое Полиной Копыловой в день похорон Романа Старовойта. Фото © Telegram / Комсомольская правда: KP.RU

Кольцо, надетое Полиной Копыловой в день похорон Романа Старовойта. Фото © Telegram / Комсомольская правда: KP.RU

На девушке надето изысканное кольцо, выполненное известным брендом Graff, который славится своими уникальными ювелирными изделиями и высоким качеством. Основной материал этого украшения — платина, которая отличается своей прочностью, долговечностью и благородным серебристым оттенком. <...> В центре кольца расположен крупный бриллиант огранки кушон весом 3 карата, который привлекает внимание своей яркостью и игрой света.

Ольга Головина

Байер

На девушке надето изысканное кольцо, выполненное известным брендом Graff, который славится своими уникальными ювелирными изделиями и высоким качеством. Основной материал этого украшения — платина, которая отличается своей прочностью, долговечностью и благородным серебристым оттенком. &lt;...&gt; В центре кольца расположен крупный бриллиант огранки кушон весом 3 карата, который привлекает внимание своей яркостью и игрой света.
На девушке надето изысканное кольцо, выполненное известным брендом Graff, который славится своими уникальными ювелирными изделиями и высоким качеством. Основной материал этого украшения — платина, которая отличается своей прочностью, долговечностью и благородным серебристым оттенком. &lt;...&gt; В центре кольца расположен крупный бриллиант огранки кушон весом 3 карата, который привлекает внимание своей яркостью и игрой света.

Как подчеркнула Головина в беседе с Life.ru, стоимость кольца зависит от многих характеристик. Например, от чистоты, цвета и качества огранки камня. Обычно такие украшения дарят в подарок для близкого человека и надевают по особым поводам. Копылова носила кольцо на безымянном пальце правой руки.

«Ты не увидишь, как я стану врачом»: Дочери Старовойта обратились к нему на похоронах
«Ты не увидишь, как я стану врачом»: Дочери Старовойта обратились к нему на похоронах

Напомним, что избранница Старовойта пришла на похороны с огромным букетом алых роз. Прощаясь с возлюбленным у гроба, Копылова прошептала: «Я люблю тебя». Во время церемонии девушке пришлось сидеть отдельно от его семьи, однако потом бывшая супруга Старовойта сама подошла к Копыловой и обняла её.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Самоубийство Старовойта
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar