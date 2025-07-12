Названы подробности крушения самолёта Air India в Ахмедабаде

Индийское бюро расследования авиационных происшествий (AAIB) выпустило предварительный отчёт о крушении самолёта Air India, произошедшего 12 июня недалеко от аэропорта Ахмедабада.

В документе говорится, что работа на месте аварии завершена: обломки зафиксировали с воздуха с помощью дронов и перевезли на охраняемую площадку рядом с аэродромом. Оба двигателя также доставлены в ангар для изучения.

По данным отчёта, сразу после взлёта оба выключателя подачи топлива оказались в положении «выключено». Спустя несколько секунд питание двигателей было восстановлено. В кабине экипажа на этом этапе зафиксированы признаки растерянности, что также отмечено.