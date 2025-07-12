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12 июля, 00:08

Названы подробности крушения самолёта Air India в Ахмедабаде

Крушение самолёта Air India произошло после отключения подачи топлива

Разбившийся в Индии Boeing 787 Dreamliner. Обложка © X / CISF

Разбившийся в Индии Boeing 787 Dreamliner. Обложка © X / CISF

Индийское бюро расследования авиационных происшествий (AAIB) выпустило предварительный отчёт о крушении самолёта Air India, произошедшего 12 июня недалеко от аэропорта Ахмедабада.

В документе говорится, что работа на месте аварии завершена: обломки зафиксировали с воздуха с помощью дронов и перевезли на охраняемую площадку рядом с аэродромом. Оба двигателя также доставлены в ангар для изучения.

По данным отчёта, сразу после взлёта оба выключателя подачи топлива оказались в положении «выключено». Спустя несколько секунд питание двигателей было восстановлено. В кабине экипажа на этом этапе зафиксированы признаки растерянности, что также отмечено.

Расследование продолжается. Окончательный отчёт с подробностями и возможными выводами о причинах крушения будет опубликован позже. Пока рекомендации по эксплуатации самолётов Boeing 787-8 не выдавались.

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Напомним, 12 июня в Индии потерпел крушение самолёт Air India Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон. Число жертв достигло 310. В AAIB заявили, что причиной катастрофы мог быть саботаж. По словам министра гражданской авиации Индии, ранее при подобных авиапроисшествиях никогда не происходила внезапная остановка обоих двигателей.

Тимур Хингеев
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