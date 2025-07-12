В окружении участника драки с Фёдором Смоловым заявили об угрозах
RT: Пострадавшему в драке со Смоловым угрожали и требовали забрать заявление
Фёдор Смолов. Обложка © ФК «Краснодар»
Мужчине, который стал участником инцидента с Фёдором Смоловым, якобы начали поступать серьёзные угрозы от неизвестных, утверждает его знакомый. Об этом пишет RT.
«В Челябинске к нему домой приходили какие-то люди. Требовали забрать заявление, угрожали, про его ребёнка говорили. Предлагали различные финансовые компенсации», — рассказал источник.
По его словам, житель Челябинска решила перестраховаться и нанял охрану
Напомним, что российский футболист Фёдор Смолов оказался замешан в потасовке с двумя посетителями московской «Кофемании». Один из участников драки ранее раскрыл подробности инцидента. Видео драки также оказались в Сети. По инсайдерской информации, именно эта видеозапись послужила основанием для вымогательства крупной суммы у футболиста. Ему предложили предотвратить утечку компромата, но Смолов принял решение действовать в рамках закона и обратился в полицию.