В окружении участника драки с Фёдором Смоловым заявили об угрозах

Мужчине, который стал участником инцидента с Фёдором Смоловым, якобы начали поступать серьёзные угрозы от неизвестных, утверждает его знакомый. Об этом пишет RT.

«В Челябинске к нему домой приходили какие-то люди. Требовали забрать заявление, угрожали, про его ребёнка говорили. Предлагали различные финансовые компенсации», — рассказал источник.