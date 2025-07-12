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12 июля, 09:38

В окружении участника драки с Фёдором Смоловым заявили об угрозах

RT: Пострадавшему в драке со Смоловым угрожали и требовали забрать заявление

Фёдор Смолов. Обложка © ФК «Краснодар»

Фёдор Смолов. Обложка © ФК «Краснодар»

Мужчине, который стал участником инцидента с Фёдором Смоловым, якобы начали поступать серьёзные угрозы от неизвестных, утверждает его знакомый. Об этом пишет RT.

«В Челябинске к нему домой приходили какие-то люди. Требовали забрать заявление, угрожали, про его ребёнка говорили. Предлагали различные финансовые компенсации», — рассказал источник.

По его словам, житель Челябинска решила перестраховаться и нанял охрану

Футболисту Фёдору Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в «Кофемании»
Футболисту Фёдору Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в «Кофемании»

Напомним, что российский футболист Фёдор Смолов оказался замешан в потасовке с двумя посетителями московской «Кофемании». Один из участников драки ранее раскрыл подробности инцидента. Видео драки также оказались в Сети. По инсайдерской информации, именно эта видеозапись послужила основанием для вымогательства крупной суммы у футболиста. Ему предложили предотвратить утечку компромата, но Смолов принял решение действовать в рамках закона и обратился в полицию.

Полина Никифорова
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