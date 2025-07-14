Отец покалеченного в Шереметьево малыша не хочет видеться с агрессором

Отец мальчика, пострадавшего в аэропорту Шереметьево от рук наркомана, не хочет видеться с мужчиной, напавшим на его ребёнка. Об этом он рассказал корреспонденту интернет-издания Regions.ru в Детском клиническом центре имени Рошаля, где двухлетний малыш проходил реабилитацию.

На вопрос о мере наказания, собеседник издания подчеркнул, что решение по данному вопросу принимать не ему, а суду. К слову, первое заседание отец мальчика пропустил, чтобы не видеть агрессора.