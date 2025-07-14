Отец покалеченного в Шереметьево малыша не хочет видеться с агрессором
Покалеченный в Шереметьево малыш на реабилитации. Обложка © Telegram / «Воробьёв LIVE»
Отец мальчика, пострадавшего в аэропорту Шереметьево от рук наркомана, не хочет видеться с мужчиной, напавшим на его ребёнка. Об этом он рассказал корреспонденту интернет-издания Regions.ru в Детском клиническом центре имени Рошаля, где двухлетний малыш проходил реабилитацию.
На вопрос о мере наказания, собеседник издания подчеркнул, что решение по данному вопросу принимать не ему, а суду. К слову, первое заседание отец мальчика пропустил, чтобы не видеть агрессора.
«Я вообще не хочу его видеть. Был первый суд — я даже в суд не пришёл, потому что не хочу видеть его», — подчеркнул отец покалеченного малыша.
Напомним, находящийся под воздействием гашиша и виски 31-летний гражданин Белоруссии напал на мальчика в зоне выдачи багажа аэропорта Шереметьево. Мужчина силой швырнул двухлетнего ребёнка на пол, причинив ему серьёзные травмы головы, включая переломы черепа. Нападавшему предъявлено обвинение, он арестован. Сам малыш уже выписан из больницы, его состояние улучшилось.