С поста сняли врио главы курской корпорации, где украли миллиарды на «зубы дракона»
Врио главы Корпорации развития Курской области Бережного сняли с поста
Обложка © «Корпорация развития Курской области»
Временно исполняющий обязанности главы скандально известной компании «Корпорация развития Курской области» Александр Бережной освобождён от занимаемой должности. Об этом на заседании правительства региона сообщил врио министра имущества области Дмитрий Савин без уточнения причин, что вызвало вопросы у врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.
«Принято решение советом директоров о том, что он прекратил полномочия исполняющего обязанности. [На пост] назначен его заместитель», — объявил Савин.
Хинштейн попросил его разъяснить, почему Бережного сняли с поста. Савин в ответ заметил, что решение принято на основании того, что позиция врио главы корпорации не всегда совпадала с позицией правительства и совета директоров. Хинштейн в свою очередь напомнил, что на сегодня под стражей находится бывший руководитель Корпорации и три его заместителя, но «но ощущение такое, что ничему жизнь не учит». Он категорически запретил организации подавать в суды какие-либо жалобы, не согласованные с курским правительством.
«Недопустимая совершенно ситуация с подачей Корпорация развития Курской области судебных жалоб на принятые ранее решения, где обжалуются действия правительства Курской области! По ранее заявленному иску прокуратуры, который мы поддержали, были признаны незаконными ряд дополнительных решений и соглашений, которые принимались прежними властями, связанные с исполнением контракта по строительству оборонительных сооружений», – сказал врио губернатора.
Он поручил увольнять «вредителей по негативным основаниям». Законность и обоснованность действий Бережного будет проверяться, свободные места там есть, намекнул Хинштейн на участь арестованных сотрудников корпорации.
В декабре 2024 года МВД задержало генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве «зубов дракона» в приграничье. Позднее был арестован его заместитель по финансам Игорь Грабин. В апреле этого года был задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Позднее сообщалось о том, что экс-замглавы региона Алексей Дедов отправился под арест на 2 месяца. Ущерб от коррупции составил более четырёх миллиардов. Фигурантом дела мог стать и бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт, но он погиб. Приоритетная версия – самоубийство.