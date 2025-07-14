С поста сняли врио главы курской корпорации, где украли миллиарды на «зубы дракона»

Временно исполняющий обязанности главы скандально известной компании «Корпорация развития Курской области» Александр Бережной освобождён от занимаемой должности. Об этом на заседании правительства региона сообщил врио министра имущества области Дмитрий Савин без уточнения причин, что вызвало вопросы у врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

«Принято решение советом директоров о том, что он прекратил полномочия исполняющего обязанности. [На пост] назначен его заместитель», — объявил Савин.

Хинштейн попросил его разъяснить, почему Бережного сняли с поста. Савин в ответ заметил, что решение принято на основании того, что позиция врио главы корпорации не всегда совпадала с позицией правительства и совета директоров. Хинштейн в свою очередь напомнил, что на сегодня под стражей находится бывший руководитель Корпорации и три его заместителя, но «но ощущение такое, что ничему жизнь не учит». Он категорически запретил организации подавать в суды какие-либо жалобы, не согласованные с курским правительством.

«Недопустимая совершенно ситуация с подачей Корпорация развития Курской области судебных жалоб на принятые ранее решения, где обжалуются действия правительства Курской области! По ранее заявленному иску прокуратуры, который мы поддержали, были признаны незаконными ряд дополнительных решений и соглашений, которые принимались прежними властями, связанные с исполнением контракта по строительству оборонительных сооружений», – сказал врио губернатора.