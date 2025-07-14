Напавший на девочек в Подмосковье подросток рос в семье ювелиров
MK.ru: Напавший на девочек в Подмосковье подросток рос в благополучной семье
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16-летний москвич, задержанный за нападение с молотком на девочек в подмосковном Домодедово, оказался сыном известных ювелиров. Подросток рос в благополучной семье, увлекался плаванием и даже занимал призовые места на соревнованиях. Об этом сообщает сайт MK.ru со ссылкой на знакомых семьи подростка.
«Мальчик развитый, родители активно им занимались. Он увлекался плаванием, даже разряд имел, побеждал на соревнованиях. Кажется, в стиле баттерфляй. Ну и в целом ничего плохо про него нельзя сказать было», — подчеркнул знакомый семьи.
По его словам, отец подростка — учёный-физик. В своё время он занялся ювелирным делом и открыл собственную компанию. Вместе с супругой они создали бренд украшений из жемчуга. Тем не менее их наследника теперь ждёт психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, ранее на территории СНТ «Борисово» подросток, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах. Одну из них после избиения он утащил в лес. Злоумышленника оперативно задержали. Он сообщил, что спрятал окровавленную одежду и молоток, использованный при нападении, в сарае на своём участке. Задержанный не выразил сожаления о случившемся и объяснил свои действия мизогинией — ненавистью к женскому полу. Подростка уже заключили под стражу.