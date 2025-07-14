Напавший на девочек в Подмосковье подросток рос в семье ювелиров

16-летний москвич, задержанный за нападение с молотком на девочек в подмосковном Домодедово, оказался сыном известных ювелиров. Подросток рос в благополучной семье, увлекался плаванием и даже занимал призовые места на соревнованиях. Об этом сообщает сайт MK.ru со ссылкой на знакомых семьи подростка.

«Мальчик развитый, родители активно им занимались. Он увлекался плаванием, даже разряд имел, побеждал на соревнованиях. Кажется, в стиле баттерфляй. Ну и в целом ничего плохо про него нельзя сказать было», — подчеркнул знакомый семьи.