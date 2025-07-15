Стало известно, что оставил своему единственному наследнику режиссёр Александр Митта
Сын режиссёра Митты Евгений получит в наследство квартиры и загородный дом
Александр Митта. Обложка © Кинопоиск
Единственным наследником ушедшего из жизни режиссёра Александра Митты стал его сын Евгений. Какое имущество может ему достаться, рассказал Super.ru.
Среди объектов — квартира на улице Удальцова, приобретённая Миттой в возрасте 35 лет, где стоимость одного квадратного метра теперь достигает 450 тысяч рублей. Кроме того, в наследство войдёт квартира-студия в районе Библиотеки имени Ленина, а также однокомнатная квартира на Малой Грузинской улице — дом для творческих личностей, там живут художники. Это жильё Митте помог получить его хороший друг по имени Владимир Высоцкий. Сейчас оно стоит около 30 миллионов рублей. Помимо этого, у маэстро был загородный дом.
Напомним, что сын режиссёра Александра Митты сообщил о его кончине 14 июля. Причиной смерти считают рак почки. Последние дни своей жизни постановщик провёл в хосписе в состоянии сопора. Президент России Владимир Путин после смерти мастера заявил, что его картины стали классикой российского кино.