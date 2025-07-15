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15 июля, 08:26

Минобороны РФ: За час российская ПВО сбила восемь украинских беспилотников

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министерство обороны России сообщило об отражении новой атаки украинских беспилотников. По данным ведомства, за один час — с 10:00 до 11:00 по московскому времени — средствами ПВО были уничтожены восемь дронов. Шесть из них были сбиты над территорией Белгородской области, ещё два — над Крымом.

Подробности и возможные последствия атаки не уточняются. В Минобороны подчеркнули, что все угрозы были своевременно нейтрализованы.

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Ранее в городе Елец Липецкой области вражеский БПЛА упал на территории промышленной зоны, в результате чего пострадал один человек. А над Воронежем было сбито 12 украинских беспилотников, пострадали 16 человек, в том числе годовалый малыш.

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Марина Фещенко
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