Искалеченная в Дубае украинская модель Ковальчук после комы не узнаёт маму

Украинская модель Мария Ковальчук, которая была найдена 19 марта на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника, рук и ног, после выхода из комы и длительного лечения не узнаёт маму. О состоянии дочери Анна Ковальчук рассказала изданию Наша Ніва.

Искалеченная модель перенесла уже восемь операций. По прогнозам врачей, полное восстановление займёт около года. Всё это время её поддерживает мать. Для возвращения домой на Украину семье необходимо собрать примерно четыре тысячи долларов.