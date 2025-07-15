Искалеченная в Дубае украинская модель Ковальчук после комы не узнаёт маму
Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu
Украинская модель Мария Ковальчук, которая была найдена 19 марта на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника, рук и ног, после выхода из комы и длительного лечения не узнаёт маму. О состоянии дочери Анна Ковальчук рассказала изданию Наша Ніва.
Искалеченная модель перенесла уже восемь операций. По прогнозам врачей, полное восстановление займёт около года. Всё это время её поддерживает мать. Для возвращения домой на Украину семье необходимо собрать примерно четыре тысячи долларов.
Дело расследуется на Украине как случай торговли людьми — уголовное производство было возбуждено в марте 2025 года львовскими следователями. Мать девушки утверждает, что знает причастных к избиению дочери лиц и передала их данные прокуратуре, но пока не разглашает имена публично, чтобы не навредить расследованию.
Напомним, Ковальчук нашли на дороге с множественными переломами. Согласно данным полиции, девушка работала в эскорте и незаконно проникла на территорию охраняемой стройплощадки, где и получила травмы, упав с большой высоты. Но близкие девушки такую версию отрицают. Для оплаты лечения Марии было собрано уже более 10 миллионов рублей. Совсем недавно модель снова начала разговаривать.