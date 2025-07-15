В Госдуме посоветовали Трампу ставить условия Киеву, а не России
Депутат Белик призвал Трампа ставить ультиматумы киевскому режиму, а не России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Вместо предъявления ультиматумов России президенту США Дональду Трампу следует обратить своё внимание на Украину. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, именно действия Киева препятствуют достижению мирного урегулирования конфликта.
«Москва не раз заявляла об открытости к диалогу и желании положить конец украинскому кризису, но именно Киев раз за разом саботирует процесс мирного урегулирования и нарушает договорённости. Если и ставить ультиматумы, то недоговороспособному киевскому режиму, а не Москве», — указал парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
Парламентарий охарактеризовал ультиматум, выдвинутый Трампом в адрес России, как «уступку давлению со стороны его окружения, придерживающегося агрессивной позиции». При этом Белик отметил, что данное заявление американского лидера не отличается жёсткой конфронтационной риторикой.
В целом, этот ультиматум не окажет существенного воздействия на ситуацию. Администрация Трампа демонстрирует стремление постепенно отойти от активной поддержки Киева, передавая эту роль европейским странам, пояснил депутат.
Белик дополнил, что заявление главы Белого дома вызвало недовольство как в Европе, так и на Украине. По его словам, «фактическая задержка» введения пошлин на 50 дней вызвала гнев у некоторых представителей киевского режима.
Напомним, ранее Дональд Трамп сделал заявление, в котором угрожал введением пошлин против России, если она не решит конфликт с Украиной за 50 дней, и пообещал поставить Киеву дополнительные системы ПВО. Дмитрий Медведев назвал эти требования «формальным ультиматумом», который Россия попросту проигнорировала. В МИД РФ отметили, что Москва хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях на урегулирование.