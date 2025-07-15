Вместо предъявления ультиматумов России президенту США Дональду Трампу следует обратить своё внимание на Украину. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, именно действия Киева препятствуют достижению мирного урегулирования конфликта.

«Москва не раз заявляла об открытости к диалогу и желании положить конец украинскому кризису, но именно Киев раз за разом саботирует процесс мирного урегулирования и нарушает договорённости. Если и ставить ультиматумы, то недоговороспособному киевскому режиму, а не Москве», — указал парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Парламентарий охарактеризовал ультиматум, выдвинутый Трампом в адрес России, как «уступку давлению со стороны его окружения, придерживающегося агрессивной позиции». При этом Белик отметил, что данное заявление американского лидера не отличается жёсткой конфронтационной риторикой.

В целом, этот ультиматум не окажет существенного воздействия на ситуацию. Администрация Трампа демонстрирует стремление постепенно отойти от активной поддержки Киева, передавая эту роль европейским странам, пояснил депутат.