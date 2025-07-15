На Украине боятся попасть под раздачу после дерзкого ультиматума Трампа в адрес России

Президент США Дональд Трамп усугубил ситуацию с конфликтом на Украине, выдвинув ультиматум России о необходимости пойти на уступки в срок до 50 дней. Об этом написал в соцсети украинский журналист Виталий Портников. По его мнению, действия Трампа могут запросто привести к Третьей мировой войне.

«Может ли это привести к ядерному удару со стороны России? Да, может... В случае ядерного удара по Украине – Трамп может и сам вступить в войну с Россией. Это не значит, что через 50 дней начнётся третья мировая, но скорость, с которой мы к ней приближаемся, точно растёт», — объяснил Портников.