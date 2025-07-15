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Регион
15 июля, 17:09

На Украине боятся попасть под раздачу после дерзкого ультиматума Трампа в адрес России

Журналист Портников: Ультиматум Трампа приблизил шанс ядерного удара по Украине

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп усугубил ситуацию с конфликтом на Украине, выдвинув ультиматум России о необходимости пойти на уступки в срок до 50 дней. Об этом написал в соцсети украинский журналист Виталий Портников. По его мнению, действия Трампа могут запросто привести к Третьей мировой войне.

«Может ли это привести к ядерному удару со стороны России? Да, может... В случае ядерного удара по Украине – Трамп может и сам вступить в войну с Россией. Это не значит, что через 50 дней начнётся третья мировая, но скорость, с которой мы к ней приближаемся, точно растёт», — объяснил Портников.

Он уверен, что по истечении 50 дней Вашингтон может начать действовать ещё решительнее, вот только «разбираться» с Москвой Трамп будет руками Украины, поставив последнюю под очередной удар. Журналист полагает, что Белый дом может передать Киеву дальнобойные ракеты и потребовать атаковать российскую столицу.

50 дней на СВО: ловушка США или окно новых возможностей для России?
50 дней на СВО: ловушка США или окно новых возможностей для России?

Напомним, накануне Трамп выступил с заявлением, в ходе которого пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Дмитрий Медведев счёл эти условия «декоративным ультиматумом». А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал решения Трампа импульсивным, вспомнив пословицу: не рой другому яму — сам в неё попадёшь.

Татьяна Миссуми
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