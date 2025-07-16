«Новая кровь»: Раскрыты планы НАТО по отправке на Украину мотивированных наёмников
Генерал Попов: НАТО может отправить на Украину наёмников и инструкторов
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В ближайшее время на Украине ожидаются новые поставки военной помощи от НАТО, которые анонсировали президент США Дональд Трамп и генсек альянса Марк Рютте. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов полагает, что помимо боевой техники, в Незалежную может быть отправлена подготовленная и мотивированная живая сила, которой сейчас очень не хватает ВСУ. Речь идёт как об инструкторах, так и о наёмниках.
По словам военного эксперта, примерно через 10–15 дней можно будет заметить активизацию работы систем ПВО, РСЗО, артиллерии и бронетехники у ВСУ. Однако новую кровь будет вливать в украинскую армию в ограниченных масштабах. Через полтора-два месяца можно ждать поступление следующего транша, причём не только со складов, но и с производственных линий.
Поставки продлятся до конца года, а после Трампу придётся принимать решение: либо продолжать курс экс-президента США Джо Байдена, либо строить свою стратегию. В любом случае помощь Украине будет ограниченной, поскольку у хозяина Белого дома есть свои внутренние задачи и проблемы, которые он начал решать по-своему.
«Конечно, благодаря этим поставкам боевой, психологический, физический потенциал противника будет поддерживаться на плаву. Но незначительно. Тем не менее нам нужно быть бдительными, надо быстро реализовывать поставленные задачи и не обращать внимания на то, что сказал Трамп. Как говорится, собака лает, а караван идёт...» — цитирует генерала сайт MK.ru.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней. Однако в Европе разочаровались из-за ультиматума Трампа. Дмитрия Медведева тоже не впечатлил декоративный ультиматум. А МИД РФ поставил главу Белого дома на место.