«Новая кровь»: Раскрыты планы НАТО по отправке на Украину мотивированных наёмников

В ближайшее время на Украине ожидаются новые поставки военной помощи от НАТО, которые анонсировали президент США Дональд Трамп и генсек альянса Марк Рютте. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов полагает, что помимо боевой техники, в Незалежную может быть отправлена подготовленная и мотивированная живая сила, которой сейчас очень не хватает ВСУ. Речь идёт как об инструкторах, так и о наёмниках.

По словам военного эксперта, примерно через 10–15 дней можно будет заметить активизацию работы систем ПВО, РСЗО, артиллерии и бронетехники у ВСУ. Однако новую кровь будет вливать в украинскую армию в ограниченных масштабах. Через полтора-два месяца можно ждать поступление следующего транша, причём не только со складов, но и с производственных линий.

Поставки продлятся до конца года, а после Трампу придётся принимать решение: либо продолжать курс экс-президента США Джо Байдена, либо строить свою стратегию. В любом случае помощь Украине будет ограниченной, поскольку у хозяина Белого дома есть свои внутренние задачи и проблемы, которые он начал решать по-своему.