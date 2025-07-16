Европейская целостность и солидарность рассыпались, как только речь коснулась денег и взаимной помощи для Украины. Ситуация с закупкой вооружения для Киева очень показательная, она демонстрирует, чего на самом деле стоят громкие слова стран ЕС о внутренней поддержке. Об этом Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Франция отказалась от закупки оружия, ранее аналогичную позицию высказали Италия и Чехия. Закономерно, что не будет закупать оружие и Венгрия, которая, впрочем, и не отличалась антироссийской позицией», — заявил Белик.