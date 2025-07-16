Лишь громкие слова: В ГД рассказали, как Европа обнажила своё истинное лицо из-за денег для Киева
Депутат Белик: Солидарность ЕС рассыпалась, когда заговорили о деньгах для Киева
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Европейская целостность и солидарность рассыпались, как только речь коснулась денег и взаимной помощи для Украины. Ситуация с закупкой вооружения для Киева очень показательная, она демонстрирует, чего на самом деле стоят громкие слова стран ЕС о внутренней поддержке. Об этом Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Франция отказалась от закупки оружия, ранее аналогичную позицию высказали Италия и Чехия. Закономерно, что не будет закупать оружие и Венгрия, которая, впрочем, и не отличалась антироссийской позицией», — заявил Белик.
Оказалось, что страны не могут включиться в серьёзную игру и закупать оружие у США для Незалежной. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон уже обозначил, что в такие игры играть не собирается. Он решил сделать выбор в пользу использования бюджетов для развития собственной промышленности.
Напомним, что сложный план президента США, согласно которому вся Европа финансирует закупку оружия у Соединённых Штатов для Украины, вызвал смешанную реакцию среди европейских стран. Например, Чехия уже отказалась участвовать в этой схеме, но пообещала предоставить помощь в виде боеприпасов. В то же время Германия с энтузиазмом восприняла инициативу и уже приобрела у США две системы Patriot с намерением передать их Киеву.