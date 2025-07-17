«Коалиция нежелающих»: Политолог заявил, что лишь три страны готовы дальше помогать Киеву

На сегодняшний день лишь Германия, Швеция и Дания официально согласились на закупку вооружений для Украины. Остальные страны ограничиваются общими заявлениями о поддержке, не переходя к конкретным действиям. Об этом 360.ru сообщил политолог Сергей Станкевич.

В Германии функционируют два крупных оборонных концерна. Известный Rheinmetall специализируется на производстве тяжёлой техники, включая танки. В то время как компания Krauss-Maffei Wegmann сосредоточена на разработке систем связи и военной аппаратуры.

«[Они составляют] неполную часть немецкого ВПК, но значительную. И кстати, именно они делают массовку, причём больше всего — снарядов», — подчеркнул он.

Хотя эти предприятия представляют не весь немецкий военно-промышленный комплекс, их роль весьма значительна. По словам Станкевича, именно они обеспечивают основную часть массового производства боеприпасов.