«Коалиция нежелающих»: Политолог заявил, что лишь три страны готовы дальше помогать Киеву
Политолог Станкевич: ФРГ не хватит сил компенсировать поставки США для Киева
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На сегодняшний день лишь Германия, Швеция и Дания официально согласились на закупку вооружений для Украины. Остальные страны ограничиваются общими заявлениями о поддержке, не переходя к конкретным действиям. Об этом 360.ru сообщил политолог Сергей Станкевич.
В Германии функционируют два крупных оборонных концерна. Известный Rheinmetall специализируется на производстве тяжёлой техники, включая танки. В то время как компания Krauss-Maffei Wegmann сосредоточена на разработке систем связи и военной аппаратуры.
«[Они составляют] неполную часть немецкого ВПК, но значительную. И кстати, именно они делают массовку, причём больше всего — снарядов», — подчеркнул он.
Хотя эти предприятия представляют не весь немецкий военно-промышленный комплекс, их роль весьма значительна. По словам Станкевича, именно они обеспечивают основную часть массового производства боеприпасов.
Таким образом, Германия демонстрирует реальную готовность обеспечить Украину необходимыми ресурсами, в отличие от многих других государств, которые пока ограничиваются декларациями поддержки без конкретных шагов.
Ранее президент США заявил, что его страна отправит Киеву системы ПВО Patriot и призвал Европу покупать их у Вашингтона, чтобы затем отдавать Украине. Такая идея понравилась Германии, а вот Чехия и Франция решили воздержаться. Париж хочет развивать собственные мощности, а Прага сосредоточится на боеприпасах.