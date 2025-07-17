Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 11:32

Экс-депутат Рады раскрыл сроки третьего раунда переговоров и состав делегации Украины

Экс-нардеп Олейник: Встречи делегаций РФ и Украины пройдут в ближайшие 50 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

США могут подтолкнуть Украину к проведению нескольких раундов переговоров с российскими представителями в течение ближайших 50 дней, рассказал в интервью «Абзацу» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, Киев будет вынужден согласиться, чтобы не лишиться обещанной военной поддержки из Вашингтона.

Он отметил, что Россия и Турция уже выразили готовность продолжить диалог, а украинские власти ранее пытались обвинять Москву в нежелании вести переговоры. Сейчас же Киеву важно демонстрировать активность, чтобы не вызвать недовольство президента США Дональда Трампа. В течение назначенного им срока для разрешения конфликта отсутствие прогресса может привести к отказу Штатов от дальнейшего участия.

Олейник также сообщил о предстоящих изменениях в составе украинской делегации на переговорах с Россией. По его словам, придётся иметь дело с Денисом Шмыгалем, которого Владимир Зеленский выдвигает на пост нового министра обороны.

«На третьей встрече будут замены в составе украинской делегации, скорее всего, в неё войдет Шмыгаль. Киев понимает, что Россия не будет рассматривать хотелки Зеленского о немедленном прекращении огня. На возможной третьей встрече Россия, по моему мнению, снова предложит обменять погибших», – пояснил бывший нардеп, отметив, что Зеленский этого не хотел бы, поскольку всем станут известны потери ВСУ.

Россия передала Украине 11 детей
Россия передала Украине 11 детей

Ранее Life.ru опубликовал новый список украинского кабмина, где Шмыгаль будет главой Минобороны, экс-министр иностранных дел Кулеба займёт место вице-премьера. Изначально Зеленский хотел, чтобы бывший глава украинской делегации Умеров стал послом в США, однако там, как сообщают СМИ, его кандидатуру отклонили в пользу другого человека.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Верховная рада
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar