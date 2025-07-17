Экс-депутат Рады раскрыл сроки третьего раунда переговоров и состав делегации Украины

США могут подтолкнуть Украину к проведению нескольких раундов переговоров с российскими представителями в течение ближайших 50 дней, рассказал в интервью «Абзацу» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, Киев будет вынужден согласиться, чтобы не лишиться обещанной военной поддержки из Вашингтона.

Он отметил, что Россия и Турция уже выразили готовность продолжить диалог, а украинские власти ранее пытались обвинять Москву в нежелании вести переговоры. Сейчас же Киеву важно демонстрировать активность, чтобы не вызвать недовольство президента США Дональда Трампа. В течение назначенного им срока для разрешения конфликта отсутствие прогресса может привести к отказу Штатов от дальнейшего участия.

Олейник также сообщил о предстоящих изменениях в составе украинской делегации на переговорах с Россией. По его словам, придётся иметь дело с Денисом Шмыгалем, которого Владимир Зеленский выдвигает на пост нового министра обороны.