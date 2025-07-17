«Поменялись только позы»: Трамп изначально видел победу России в СВО, считает эксперт
Политолог Колташов заявил, что Трамп не поменял стратегию по отношению к России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Западные СМИ стремятся верить, что президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по отношению к России, однако на деле это не так — он сразу же осознавал, что Россия одержит победу в специальной военной операции. Об этом заявил директор Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
«Трамп с самого своего прихода к власти понял, что Россия не проиграет на Украине, следовательно ему нужно срезать потери и замириться с Россией. Поэтому Вашингтон начал переговоры о нормализации контактов, заключил с Киевом договор на эксплуатацию полезных ископаемых и принял решение больше ничего не вкладывать в украинский проект. Вот стратегия Трампа. В ней по сути ничего не поменялось, поменялись только ходы, риторика, позы, заявления, которые делает американский лидер», — подчеркнул эксперт в интервью «Газете.ru».
По словам Колташова, высказывания республиканца могут порой противоречить друг другу, но на них не следует обращать особого внимания, поскольку основная стратегия остаётся неизменной. Важно отметить, что ни Москва, ни Вашингтон никогда не утверждали, что между ними существуют дружеские отношения, пояснил специалист. Речь шла о восстановлении обычных каналов связи, которые были разрушены во время президентства Джо Байдена.
Безусловно, по словам Колташова, Трампу не очень нравится, как развиваются события в отношениях с Россией. Он надеялся, что станет неким большим благодетелем, который проявляет внимание к русскому народу в качестве жеста доброй воли. Однако на практике оказывается, что он не контролирует ситуацию в отношениях с Москвой.
Напомним, что 14 июля глава Белого дома пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина. В Кремле отметили, что российский лидер, если захочет, прокомментирует данные заявления Трампа.