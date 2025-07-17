Западные СМИ стремятся верить, что президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по отношению к России, однако на деле это не так — он сразу же осознавал, что Россия одержит победу в специальной военной операции. Об этом заявил директор Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Трамп с самого своего прихода к власти понял, что Россия не проиграет на Украине, следовательно ему нужно срезать потери и замириться с Россией. Поэтому Вашингтон начал переговоры о нормализации контактов, заключил с Киевом договор на эксплуатацию полезных ископаемых и принял решение больше ничего не вкладывать в украинский проект. Вот стратегия Трампа. В ней по сути ничего не поменялось, поменялись только ходы, риторика, позы, заявления, которые делает американский лидер», — подчеркнул эксперт в интервью «Газете.ru».

По словам Колташова, высказывания республиканца могут порой противоречить друг другу, но на них не следует обращать особого внимания, поскольку основная стратегия остаётся неизменной. Важно отметить, что ни Москва, ни Вашингтон никогда не утверждали, что между ними существуют дружеские отношения, пояснил специалист. Речь шла о восстановлении обычных каналов связи, которые были разрушены во время президентства Джо Байдена.