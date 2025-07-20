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Регион
20 июля, 10:08

Собянин: Ещё один БПЛА сбит при попытке атаковать Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник при попытке атаковать Москву, сообщил Сергей Собянин.

«Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – информирует градоначальник в телеграм-канале.

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Ранее утром стало известно, что пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты нашими войсками ПВО. Во время отражения воздушной атаки на столицу были закрыты аэропорты Внуково и Шереметьево.

Андрей Бражников
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