Собянин: Ещё один БПЛА сбит при попытке атаковать Москву
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ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник при попытке атаковать Москву, сообщил Сергей Собянин.
«Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – информирует градоначальник в телеграм-канале.
Ранее утром стало известно, что пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты нашими войсками ПВО. Во время отражения воздушной атаки на столицу были закрыты аэропорты Внуково и Шереметьево.