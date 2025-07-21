«Временное решение»: В России хотят вернуть на рейсы советские «кукурузники»

Ремонт и возращение на рейсы советских самолётов типа Ан-2 поможет временно решить вопрос нехватки воздушных судов в малой авиации, обслуживающей региональные маршруты. Об этом заявил заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. По его словам, у многих «кукурузников» ещё есть лётный ресурс.

«Это разумное временное решение. Новых самолётов всё ещё нет, а перелёты нужно организовывать уже сейчас», — подчеркнул авиаэксперт в интервью URA.ru .

Он предположил, что если есть около тысячи самолётов, выработавших лётный ресурс, их можно пересобрать и привести в годность. По словам специалиста, лётный ресурс сохраняется и у двигателей АШ-62, которые работают на авиационном бензине. Его в России уже не производят, однако отечественные заводы смогут справиться с этой задачей при наличии заказа.