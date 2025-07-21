Песков заявил, что Россия хочет уважения к русским в Азербайджане
Обложка © Life.ru
Россия настаивает на том, чтобы к русским относились с уважением на территории Азербайджана, так как в нашей стране к законопослушным иностранцам тоже относятся хорошо. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В России живёт очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры — это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением», — отметил он.
Песков подчеркнул, что нарушители закона будут нести положенную им ответственность в рамках судебных решений, и в Баку должны это понимать. При этом представитель Кремля признал, что в контактах между Азербайджаном и Россией сейчас действительно есть напряжение, хотя отношения имеют прочную основу, созданную длительным сотрудничеством. Песков выразил надежду, что сложный период в отношениях Москвы и Баку закончится, тем более, что государства заинтересованы в дальнейшем партнёрстве и взаимовыгодном соседстве.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев публично заявил о своей поддержке Киева, назвав действия России в рамках спецоперации «оккупацией». Он также принял в подарок от украинской журналистки шевроны военных ВСУ. Политик призвал украинцев не сдаваться и продолжать воевать. Ухудшение отношений между Москвой и Баку началось после того, как в Екатеринбурге были задержаны по подозрению в давних убийствах несколько азербайджанцев. Кроме того, в начале июля главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства за нарушение миграционных правил. В Баку выразили недовольство происходящим и устроили на своей территории облавы на российских граждан, включая релокантов, журналистов, IT-специалистов и туристов.