Песков заявил, что Россия хочет уважения к русским в Азербайджане

Россия настаивает на том, чтобы к русским относились с уважением на территории Азербайджана, так как в нашей стране к законопослушным иностранцам тоже относятся хорошо. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В России живёт очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры — это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением», — отметил он.