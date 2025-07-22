Песков обратился к Алиеву, который открыто пошёл против России и поддержал Украину

В Кремле надеются, что разные точки зрения на украинский конфликт не разрушат отношения России и Азербайджана, выгодные для обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы в ходе ежедневного брифинга.

«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент [Азербайджана Ильхам] Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались», — подчеркнул спикер Кремля.