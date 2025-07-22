Песков обратился к Алиеву, который открыто пошёл против России и поддержал Украину
Песков: Разногласия по Украине не должны разрушать отношения Москвы и Баку
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле надеются, что разные точки зрения на украинский конфликт не разрушат отношения России и Азербайджана, выгодные для обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы в ходе ежедневного брифинга.
«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент [Азербайджана Ильхам] Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались», — подчеркнул спикер Кремля.
Песков добавил, что подобные разногласия не должны стать препятствием для того, чтобы Россия и Азербайджан преодолели кратковременный, как надеются в Кремле, период охлаждения двусторонних отношений. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ни Москве, ни Баку не стоит приносит в жертву обоюдовыгодные интересы из-за сиюминутной ситуации.
Кризис в отношениях Москвы и Баку начался после того, как российские силовики задержали в Екатеринбурге нескольких граждан Азербайджана по подозрению в убийствах в начале 2000-х. В Баку ответили облавами на российских релокантов, журналистов, IT-специалистов и туристов. Песков заявил, что Россия требует проявлять уважение к своим гражданам, которые не нарушали азербайджанских законов. А Ильхам Алиев публично выразил поддержку Украине, назвав действия России в рамках СВО «оккупацией». А ещё азербайджайнский лидер принял в подарок от украинской журналистки шевроны ВСУ.