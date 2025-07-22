Экономист перечислил категории россиян, которые могут выйти на пенсию на 10 лет раньше

Согласно российскому законодательству, пять категорий граждан имеют право выйти на пенсию по старости на 10 лет раньше обычного срока. В первую очередь речь идёт о многодетных матерях, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В их числе — матери пяти и более детей, воспитавшие их до восьми лет и имеющие страховой стаж 15 лет, а также мамы двух и более детей со стажем в 20 лет и проработавшие не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях», — объяснил кандидат экономических наук.

Вторая категория, по его словам, включает инвалидов по зрению с I группой. Это мужчины, достигшие 50 лет, и женщины — 40 лет, при условии наличия страхового стажа не менее 15 и 10 лет соответственно. К третьей категории относятся мужчины, достигшие 50 лет, и женщины — 45 лет, которые постоянно проживают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях и проработали там не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков или охотников-промысловиков.

Четвёртая категория граждан — это женщины в возрасте 50 лет, которые работали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве или других отраслях экономики, а также машинистами строительных, дорожных или погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж минимум 20 лет. В эту группу также входят россиянки, трудившиеся не менее 20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью.