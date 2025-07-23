Захарова заявила о спланированном ударе ВСУ по военкору Журавлёву два года назад

Захарова отметила, что журналист подвергся воздействию высокоточного кассетного боеприпаса, используемого в американской системе залпового огня HIMARS. Это свидетельствует о заранее подготовленном характере атаки и продуманности действий исполнителей.

Она также подчеркнула отсутствие реакции со стороны Запада и международных организаций на нападения на российских журналистов. Такое бездействие, по её мнению, на руку украинским националистам. Захарова добавила, что все причастные к инциденту понесут наказание.