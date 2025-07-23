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Регион
22 июля, 21:24

Захарова заявила о спланированном ударе ВСУ по военкору Журавлёву два года назад

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Военный корреспондент Ростислав Журавлёв погиб в ходе спланированного удара Вооружённых сил Украины. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторую годовщину гибели военкора.

Захарова отметила, что журналист подвергся воздействию высокоточного кассетного боеприпаса, используемого в американской системе залпового огня HIMARS. Это свидетельствует о заранее подготовленном характере атаки и продуманности действий исполнителей.

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Она также подчеркнула отсутствие реакции со стороны Запада и международных организаций на нападения на российских журналистов. Такое бездействие, по её мнению, на руку украинским националистам. Захарова добавила, что все причастные к инциденту понесут наказание.

Ростислав Журавлёв погиб в июле 2023 года во время спецоперации. Он стал жертвой обстрела украинских войск в районе населённого пункта Пятихатки. Причиной гибели стал разрыв кассетного суббоеприпаса. При этом его коллеги — фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков — получили ранения. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Журавлёва орденом Мужества, а в его родном городе предложили назвать одну из улиц в его честь.

Лия Мурадьян
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