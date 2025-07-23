Ермак выразил благодарность Эрдогану после встречи в Турции

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак выразил слова глубочайшей благодарности турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, который принял представителей украинской делегации в Анкаре в преддверии третьего раунда переговоров с Россией. Президент также принял секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова. ПГости из Незалезной передали Эрдогану слова от главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую и безопасность Украины на протяжении всего вооружённого конфликта с Россией. <...> Также благодарны Турции за то, что они готовы предоставлять переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и продолжительного мира для Украины», — написал в блоге Ермак.