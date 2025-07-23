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23 июля, 13:40

Ермак выразил благодарность Эрдогану после встречи в Турции

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак выразил слова глубочайшей благодарности турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, который принял представителей украинской делегации в Анкаре в преддверии третьего раунда переговоров с Россией. Президент также принял секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова. ПГости из Незалезной передали Эрдогану слова от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Кадры встречи в Анкаре. Видео © Соцсети Андрея Ермака

«Поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую и безопасность Украины на протяжении всего вооружённого конфликта с Россией. <...> Также благодарны Турции за то, что они готовы предоставлять переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и продолжительного мира для Украины», — написал в блоге Ермак.

Также глава офиса Владимира Зеленского уточнил, что с лидером Турции были скоординированы позиции перед встречей в Стамбуле.

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Напомним, что встреча российской и украинской делегации запланирована на сегодня — 23 июля. Стороны встретятся в стамбульском дворце Чираган в 19.00 по мск. Российские представители уже прибыли в Турцию. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тем временем провёл встречу с членами украинской делегации.

Обложка © Соцсети Андрея Ермака

Ольга Сливченко
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