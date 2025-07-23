Рустем Умеров прибыл к дворцу Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры с РФ
Рустем Умеров. Обложка © Минобороны Украины
Глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров прибыл к дворцу Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры с Россией. Об этом сообщает РБК.
Напомним, сегодня, 23 июля, в Стамбуле должен состояться третий раунд переговоров между РФ и Украиной, он начнётся, ориентировочно, в 19.00 мск. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Российская переговорная группа во главе с Владимиром Мединским продолжит свою работу в прежнем составе. Украинскую, как и ранее, возглавляет Рустем Умеров, но в новой должности. Состав украинской группы ранее для Life.ru оценил политолог.