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Регион
23 июля, 15:28

Рустем Умеров прибыл к дворцу Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры с РФ

Рустем Умеров. Обложка © Минобороны Украины

Рустем Умеров. Обложка © Минобороны Украины

Глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров прибыл к дворцу Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры с Россией. Об этом сообщает РБК.

Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Напомним, сегодня, 23 июля, в Стамбуле должен состояться третий раунд переговоров между РФ и Украиной, он начнётся, ориентировочно, в 19.00 мск. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Российская переговорная группа во главе с Владимиром Мединским продолжит свою работу в прежнем составе. Украинскую, как и ранее, возглавляет Рустем Умеров, но в новой должности. Состав украинской группы ранее для Life.ru оценил политолог.


Александра Вишнякова
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