У хирурга, оставившей жену раввина слепой, произошёл инсульт перед апелляцией

Осуждённый пластический хирург Екатерина Лонская попала в больницу с ишемическим инсультом 22 июля. Ранее суд приговорил её к 11 месяцам лишения свободы из-за неудачной операции на веках жены президента Федерации еврейских общин (ФЕОР) Инны Бороды.

«Судебное заседание отложено, поскольку со вчерашнего дня Екатерина находится в нейрореанимации с диагнозом: ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии», — говорится в сообщении в телеграм-канале, освещающем дело.