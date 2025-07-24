У хирурга, оставившей жену раввина слепой, произошёл инсульт перед апелляцией
У хирурга Лонской, осуждённой за операцию жене главы ФЕОР, произошел инсульт
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Осуждённый пластический хирург Екатерина Лонская попала в больницу с ишемическим инсультом 22 июля. Ранее суд приговорил её к 11 месяцам лишения свободы из-за неудачной операции на веках жены президента Федерации еврейских общин (ФЕОР) Инны Бороды.
«Судебное заседание отложено, поскольку со вчерашнего дня Екатерина находится в нейрореанимации с диагнозом: ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии», — говорится в сообщении в телеграм-канале, освещающем дело.
Согласно Telegram-каналу, заседание по апелляции Лонской должно было пройти 23 июля в 14:00, однако его отложили.
Напомним, в 2023 году жена главы ФЕОР Инна Борода решила сделать операцию по удалению лишней кожи на веках и обратилась в частную клинику «КЛАЗКО». После хирургического вмешательства она не могла закрыть глаза, испытывала сильные боли и начала быстро терять зрение. В результате потерпевшая потребовала компенсацию в размере 27 миллионов рублей. Лонскую отстранили от работы, а впоследствии задержали. В результате хирурга приговорили в 11 месяцам колонии-поселения и запретили заниматься медицинской практикой в течение 2,5 лет.