Одна из пассажирок чудом не попала на борт разбившегося в Приамурье Ан-24
SHOT: Жительница Тынды Авалян избежала гибели в Ан-24, не явившись на рейс
Одна из пассажирок разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 — 55-летняя жительница Тынды Марине Авалян — не поднялась на борт и избежала катастрофы. SHOT сообщает, что женщина приобрела билет на роковой рейс, но в силу обстоятельств так и не попала на него.
Марине Авалян. Фото © Telegram / SHOT
Известно, что до недавнего времени Авалян занималась предпринимательской деятельностью в сфере розничной торговли.
Напомним, что авиалайнер, выполнявший рейс из Хабаровска в Тынду, покинул аэропорт отправления по расписанию — в 7:36 утра по местному времени. После плановой технической остановки в Благовещенске в 8:22 ожидалось, что полёт возобновится через час. Однако вылет был отложен на два часа, и самолёт снова поднялся в небо лишь в 11:20. Впоследствии связь с воздушным судном, на борту которого находились 43 пассажира, была полностью утеряна. К настоящему моменту обломки лайнера обнаружены, и, согласно предварительным данным, все находившиеся на борту люди — пассажиры и члены экипажа — погибли. Управлял разбившимся Ан-24 был Вячеслав Логвинов.
Обложка © Telegram / SHOT