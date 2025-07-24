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24 июля, 09:03
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Одна из пассажирок чудом не попала на борт разбившегося в Приамурье Ан-24

SHOT: Жительница Тынды Авалян избежала гибели в Ан-24, не явившись на рейс

Одна из пассажирок разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 — 55-летняя жительница Тынды Марине Авалян — не поднялась на борт и избежала катастрофы. SHOT сообщает, что женщина приобрела билет на роковой рейс, но в силу обстоятельств так и не попала на него.

Марине Авалян. Фото © Telegram / SHOT

Марине Авалян. Фото © Telegram / SHOT

Известно, что до недавнего времени Авалян занималась предпринимательской деятельностью в сфере розничной торговли.

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Годовалая девочка и онколог Майзель погибли при крушении Ан-24 в Приамурье

Напомним, что авиалайнер, выполнявший рейс из Хабаровска в Тынду, покинул аэропорт отправления по расписанию — в 7:36 утра по местному времени. После плановой технической остановки в Благовещенске в 8:22 ожидалось, что полёт возобновится через час. Однако вылет был отложен на два часа, и самолёт снова поднялся в небо лишь в 11:20. Впоследствии связь с воздушным судном, на борту которого находились 43 пассажира, была полностью утеряна. К настоящему моменту обломки лайнера обнаружены, и, согласно предварительным данным, все находившиеся на борту люди — пассажиры и члены экипажа — погибли. Управлял разбившимся Ан-24 был Вячеслав Логвинов.

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Обложка © Telegram / SHOT

Ольга Сливченко
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