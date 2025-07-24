Одна из пассажирок чудом не попала на борт разбившегося в Приамурье Ан-24

Одна из пассажирок разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 — 55-летняя жительница Тынды Марине Авалян — не поднялась на борт и избежала катастрофы. SHOT сообщает, что женщина приобрела билет на роковой рейс, но в силу обстоятельств так и не попала на него.