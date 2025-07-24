Власти Хабаровского края объявили о компенсациях семьям погибших при крушении Ан-24
Демешин: Хабаровские семьи погибших в крушении Ан-24 получат по миллиону рублей
Обложка © Авиакомпания «Ангара»
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о выплате по 1 миллиону рублей семьям погибших при крушении Ан-24. Об этом он сообщил в своём телеграм канале.
«Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатим по 1 млн рублей», — написал губернатор.
Отмечается, что данную выплату получат семьи погибших жителей Хабаровского края
Демешин также сообщил, что с завтрашнего дня в регионе объявлен трёхдневный траур, а по всему краю будут приспущены флаги в знак скорби. По его словам, для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших создан краевой штаб под его руководством. Губернатор добавил, что завтра в Тынду по его поручению выезжает министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов для принятия решений на месте, а также туда направился вертолёт с группой хабаровских спасателей.
Чиновник подчеркнул, что родственникам погибших в авиакатастрофе, пожелавшим выехать на место трагедии, окажут все необходимое содействие и оплатят проезд.
«Ещё раз выражаю свою скорбь и соболезнования всем, кого коснулась эта беда. Мы – рядом, своих не бросаем!» — заключил Демешин.
Напомним, что сегодня в 15 километрах от Тынды потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-24, выполнявший регулярный рейс. По предварительным данным, на борту находилось более 40 человек, никто не выжил. Одной из возможных причин трагедии называют ошибку пилотов, вызванную сложными условиями приземления — предположительно, лайнер задел склон горы. Следственный комитет подтвердил гибель всех людей, находившихся на борту упавшего самолёта. В Амурской области объявлен трёхдневный траур.