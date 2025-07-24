Власти Хабаровского края объявили о компенсациях семьям погибших при крушении Ан-24

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о выплате по 1 миллиону рублей семьям погибших при крушении Ан-24. Об этом он сообщил в своём телеграм канале.

«Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатим по 1 млн рублей», — написал губернатор.

Отмечается, что данную выплату получат семьи погибших жителей Хабаровского края

Демешин также сообщил, что с завтрашнего дня в регионе объявлен трёхдневный траур, а по всему краю будут приспущены флаги в знак скорби. По его словам, для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших создан краевой штаб под его руководством. Губернатор добавил, что завтра в Тынду по его поручению выезжает министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов для принятия решений на месте, а также туда направился вертолёт с группой хабаровских спасателей.

Чиновник подчеркнул, что родственникам погибших в авиакатастрофе, пожелавшим выехать на место трагедии, окажут все необходимое содействие и оплатят проезд.