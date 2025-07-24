«Фурункул третьей мировой зреет»: В Госдуме отреагировали на конфликт Таиланда с Камбоджей
Депутат Кузнецов: Россия может остановить конфликт Таиланда и Камбоджи
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В Госдуме выразили опасение относительно возможного обострения ситуации между Камбоджей и Таиландом после недавних вооружённых столкновений на границе. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов полагает, что Россия способна сыграть роль посредника и предотвратить дальнейшее насилие.
«Может и вылиться [во что-то серьёзное]. Возможно, фурункул третьей мировой войны зреет и прорывается в самых разных местах», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
Кузнецов подчеркнул, что возможность остановить кровопролитие ещё сохраняется, и именно России отведена ключевая роль в урегулировании конфликта.
Напомним, что сегодня утром, 24 июля, начались вооружённые столкновения на спорной границе между Таиландом и Камбоджей. Стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Представитель МИД Таиланда заявил, что камбоджийские войска атаковали гражданскую инфраструктуру, в том числе и больницу. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 11 мирных граждан и один военнослужащий. Эксперты считают, что в данном конфликте нет внешних интересов.