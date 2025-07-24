«Фурункул третьей мировой зреет»: В Госдуме отреагировали на конфликт Таиланда с Камбоджей

В Госдуме выразили опасение относительно возможного обострения ситуации между Камбоджей и Таиландом после недавних вооружённых столкновений на границе. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов полагает, что Россия способна сыграть роль посредника и предотвратить дальнейшее насилие.

«Может и вылиться [во что-то серьёзное]. Возможно, фурункул третьей мировой войны зреет и прорывается в самых разных местах», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».