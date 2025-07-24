Следствие потребовало ареста полицейских в рамках дела журналистов Baza
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В Замоскворецкий районный суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения трём сотрудникам полиции, обвиняемым в получении взяток и превышении должностных полномочий. Их подозревают в получении незаконного вознаграждения от журналистов телеграм-канала Baza. Об этом сообщает ТАСС.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Селиванова А. А., Ковалева С. Е. и Аблаева А. В.», — заявили в зале суда.
Напомним, ранее в редакции телеграм-канала «База» и дома у главреда Глеба Трифонова прошли обыски. Связь с журналистом была потеряна на длительное время. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что сотрудники правоохранительных органов передавали телеграм-каналу сведения, доступ к которым ограничен. Трифонову и Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне суд заключил их под стражу.