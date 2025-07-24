Следствие потребовало ареста полицейских в рамках дела журналистов Baza

В Замоскворецкий районный суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения трём сотрудникам полиции, обвиняемым в получении взяток и превышении должностных полномочий. Их подозревают в получении незаконного вознаграждения от журналистов телеграм-канала Baza. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Селиванова А. А., Ковалева С. Е. и Аблаева А. В.», — заявили в зале суда.