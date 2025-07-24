Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского Ан-24 в Приамурье
Место крушения Ан-24 в Приамурье. Фото © Дальневосточная транспортная прокуратура
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении пассажирского Ан-24 в Амурской области.
В ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота, которое проходит сейчас в Северодвинке, глава государства объявил минуту молчания.
«Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», — сказал Путин.
Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, семья врачей, известный хирург, летевший к внуку, учительница. Никто не выжил. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур.