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24 июля, 14:30

Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского Ан-24 в Приамурье

Место крушения Ан-24 в Приамурье. Фото © Дальневосточная транспортная прокуратура

Место крушения Ан-24 в Приамурье. Фото © Дальневосточная транспортная прокуратура

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении пассажирского Ан-24 в Амурской области.

В ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота, которое проходит сейчас в Северодвинке, глава государства объявил минуту молчания.

«Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», — сказал Путин.

От самолёта почти ничего не осталось: Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
От самолёта почти ничего не осталось: Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье

Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, семья врачей, известный хирург, летевший к внуку, учительница. Никто не выжил. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур.

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Александра Вишнякова
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