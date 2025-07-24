Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 16:31

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Приамурье

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил слова сочувствия в связи с трагическим инцидентом – крушением самолёта Ан-24 в Амурской области. Об этом заявил Фархан Хак, заместитель официального представителя руководителя всемирной организации.

«Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв крушения, а также народу и правительству РФ», — сказал он в ходе брифинга.

От самолёта почти ничего не осталось: Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
От самолёта почти ничего не осталось: Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье

Напомним, что пассажирский Ан-24 упал сегодня в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту было 48 человек, в том числе пятеро детей. Никто не выжил. Одной из версий трагедии могла стать ошибка пилотов, вызванную сложными условиями приземления. Предполагается, что лайнер задел склон горы в полёте.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • ООН
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar