Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Приамурье
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Генсек ООН Антониу Гутерриш направил слова сочувствия в связи с трагическим инцидентом – крушением самолёта Ан-24 в Амурской области. Об этом заявил Фархан Хак, заместитель официального представителя руководителя всемирной организации.
«Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв крушения, а также народу и правительству РФ», — сказал он в ходе брифинга.
Напомним, что пассажирский Ан-24 упал сегодня в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту было 48 человек, в том числе пятеро детей. Никто не выжил. Одной из версий трагедии могла стать ошибка пилотов, вызванную сложными условиями приземления. Предполагается, что лайнер задел склон горы в полёте.