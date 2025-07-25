«Рухнуло с первого по десятый этаж»: Очевидица рассказала о взрыве дома в Саратове
URA.ru: Взрыв в саратовской многоэтажке ощутили даже в соседнем доме
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Мощный взрыв бытового газа в многоэтажке Саратова был настолько сильным, что люди ощутили тряску даже в соседних домах. О ситуации на месте пришествия рассказала URA.ru очевидица София.
Последствия обрушения многоэтажки в Саратове. Видео © URA.ru
«В момент случившегося находилась в квартире, в соседнем доме. Взрыв был такой силы, что сначала подумали: «Что-то взорвалось во дворе, может машина: а может что-то в частном секторе», — поделилась девушка с журналистами.
Как сообщила София, она оказалась на улице в момент, когда дом начал рушиться прямо у нее на глазах. Десять этажей здания обрушились вниз. Трагедия унесла жизни некоторых прохожих и нанесла значительный ущерб припаркованным автомобилям. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МЧС и их собаки-ищейки, которые ведут поисково-спасательные работы под завалами.
Напомним, что инцидент произошёл сегодня утром. В результате погибли как минимум три человека, есть пострадавшие среди пешеходов, а также под завалами может находиться минимум 10 человек. Спасатели работают на месте, одного ребёнка уже вытащили. По предварительным данным, обрушение могло произойти в связи с утечкой газа.