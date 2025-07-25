«Рухнуло с первого по десятый этаж»: Очевидица рассказала о взрыве дома в Саратове

Мощный взрыв бытового газа в многоэтажке Саратова был настолько сильным, что люди ощутили тряску даже в соседних домах. О ситуации на месте пришествия рассказала URA.ru очевидица София.

Последствия обрушения многоэтажки в Саратове. Видео © URA.ru

«В момент случившегося находилась в квартире, в соседнем доме. Взрыв был такой силы, что сначала подумали: «Что-то взорвалось во дворе, может машина: а может что-то в частном секторе», — поделилась девушка с журналистами.