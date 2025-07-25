Разбор завалов после взрыва в Саратове планируют закончить к концу дня
Бусаргин: Завалы после взрыва газа в Саратове разберут до конца дня
Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
Работы по разбору завалов после взрыва газового оборудования в многоквартирном доме в Саратове должны быть завершены в течение текущего дня. Комплексное обследование здания намечено на утро субботы. Об этом проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, который прибыл на место трагедии.
«Сегодня в дом не пустят, потому что сегодня задача разобрать завалы. С завтрашнего утра начинаем обследование», — отметил глава региона.
Бусаргин добавил, что всех жильцов дома примут в пункте временного размещения, который расположен в местной школе.
Напомним, что этим утром в Саратове прогремел мощный взрыв, вызвавший обрушение части многоэтажного дома на улице Блинова — с первого по десятый этаж. Трагедия унесла жизни не менее троих человек — позднее их число выросло до четырёх. Также пострадали прохожие, находившиеся рядом с местом инцидента. Предполагается, что под завалами находятся ещё около десяти человек. На месте ЧП развернуты масштабные поисково-спасательные работы, уже удалось спасти одного ребёнка и ещё нескольких взрослых жильцов дома. Предварительная версия случившегося — утечка газа.