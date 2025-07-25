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Регион
25 июля, 11:24

Разбор завалов после взрыва в Саратове планируют закончить к концу дня

Бусаргин: Завалы после взрыва газа в Саратове разберут до конца дня

Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

Работы по разбору завалов после взрыва газового оборудования в многоквартирном доме в Саратове должны быть завершены в течение текущего дня. Комплексное обследование здания намечено на утро субботы. Об этом проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, который прибыл на место трагедии.

«Сегодня в дом не пустят, потому что сегодня задача разобрать завалы. С завтрашнего утра начинаем обследование», — отметил глава региона.

Бусаргин добавил, что всех жильцов дома примут в пункте временного размещения, который расположен в местной школе.

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Напомним, что этим утром в Саратове прогремел мощный взрыв, вызвавший обрушение части многоэтажного дома на улице Блинова — с первого по десятый этаж. Трагедия унесла жизни не менее троих человек — позднее их число выросло до четырёх. Также пострадали прохожие, находившиеся рядом с местом инцидента. Предполагается, что под завалами находятся ещё около десяти человек. На месте ЧП развернуты масштабные поисково-спасательные работы, уже удалось спасти одного ребёнка и ещё нескольких взрослых жильцов дома. Предварительная версия случившегося — утечка газа.

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Ольга Сливченко
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