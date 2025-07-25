Разбор завалов после взрыва в Саратове планируют закончить к концу дня

Работы по разбору завалов после взрыва газового оборудования в многоквартирном доме в Саратове должны быть завершены в течение текущего дня. Комплексное обследование здания намечено на утро субботы. Об этом проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, который прибыл на место трагедии.