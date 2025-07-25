«Банк России молодец»: Экономист назвал главные плюсы снижения ключевой ставки до 18%

Позитивно то, что тренд на снижение ставки есть. Люди считают, что будет 15–16% на конец года. Я не уверен, что рынок акций мгновенно подрастёт, потому что всё-таки ожидания были именно такие. Но то, что тренд на снижение есть, — это очень хорошо для рынка акций, прежде всего для дивидендных бумаг. Разговоры о том, что, когда «ключ» был совсем высокий, надо было пойти и повеситься, — это популизм. У нас есть закредитованные компании, специально вирус частного государства, которые платят хорошие дивиденды.