«Банк России молодец»: Экономист назвал главные плюсы снижения ключевой ставки до 18%
Экономист Разуваев: Плавное снижение ключевой ставки облегчит жизнь бизнесу
Обложка © Life.ru
Экономист Александр Разуваев высказал мнение, что Банк России имел возможность снизить ключевую ставку ещё больше, но решил этого не делать, опасаясь рисков. В беседе с Life.ru специалист назвал такой подход, предполагающий отказ от резких действий, правильным. Кроме того, эксперт отметил, что снижение ключевой ставки не всегда автоматически влечёт за собой уменьшение расходов по государственному долгу.
Позитивно то, что тренд на снижение ставки есть. Люди считают, что будет 15–16% на конец года. Я не уверен, что рынок акций мгновенно подрастёт, потому что всё-таки ожидания были именно такие. Но то, что тренд на снижение есть, — это очень хорошо для рынка акций, прежде всего для дивидендных бумаг. Разговоры о том, что, когда «ключ» был совсем высокий, надо было пойти и повеситься, — это популизм. У нас есть закредитованные компании, специально вирус частного государства, которые платят хорошие дивиденды.
По словам специалиста, ключевым фактором для достижения бюджетного баланса является снижение ключевой ставки, которое в свою очередь будет способствовать ослаблению рубля. Ослабление рубля также окажет поддержку фондовому рынку. Ожидается, что девальвация рубля будет происходить постепенно, что позволит ЦБ плавно снижать ключевую ставку. В противном случае, при резком падении курса рубля, снижение ставки могло бы быть невозможным. Действия Банка России заслуживают одобрения, и критика в его адрес представляется необоснованной.
«Люди, которые являются хейтерами Банка России, могут сегодня напиться и разбить башку о стену, потому что им до Банка России, как до соплей», — отметил экономист.
Число активных частных инвесторов на российском фондовом рынке, по данным Разуваева, достигает 37 миллионов. Он посоветовал не приобретать иностранную валюту в преддверии возможного ослабления рубля, а вместо этого обратить внимание на золото.
«Если бы ослабление рубля было резким, тогда «ключ» бы, может быть, вообще не снижали. Банк России молодец. Кадры решают всё. Люди, которые являются хейтерами Банка России, могут сегодня напиться и разбить башку о стену, потому что им до Банка России, как до соплей», — заявил аналитик.
Напомним, что Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне. Повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в октябре 2024 года этот показатель достиг максимума — 21%.