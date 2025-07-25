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25 июля, 14:39

«Не жалуется»: Адвокат рассказал об условиях содержания главреда Baza в СИЗО

Адвокат Михальчик: Главред Базы Трифонов получил первую передачу от семьи

Глеб Трифонов. Обложка © Life.ru

Глеб Трифонов. Обложка © Life.ru

Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, которого арестовали по делу о даче взятки и поместили в СИЗО-7, получил первую передачу от близких и ожидает решения по своей апелляции. Об этом сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

«Помещён в СИЗО-7... в камере 13 человек, на условия не жалуется, уже получил первую передачку от родственников. С нетерпением ждёт рассмотрения апелляции, надеется, что его освободят»,сказал адвокат в беседе с РИА «Новости».

Он уточнил, что на данный момент Трифонов не общался ни с врачом, ни с психологом.

Суд арестовал продюсера Baza вслед за главредом Трифоновым
Суд арестовал продюсера Baza вслед за главредом Трифоновым

Напомним, что Глебу Трифонову предъявлено обвинение в даче взятки — ему и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. В редакции Baza и в доме Трифонова ранее прошли обыски. Дело возбуждено в рамках расследования о превышении полномочий полицейскими, которые, как предполагается, передавали в канал закрытую информацию. Также Life.ru писал, что по данному делу арестовано трое полицейских.

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Мария Любицкая
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