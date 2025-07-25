«Не жалуется»: Адвокат рассказал об условиях содержания главреда Baza в СИЗО

Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, которого арестовали по делу о даче взятки и поместили в СИЗО-7, получил первую передачу от близких и ожидает решения по своей апелляции. Об этом сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

«Помещён в СИЗО-7... в камере 13 человек, на условия не жалуется, уже получил первую передачку от родственников. С нетерпением ждёт рассмотрения апелляции, надеется, что его освободят», — сказал адвокат в беседе с РИА «Новости».