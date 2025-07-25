МЧС выразило готовность эвакуировать пострадавших в Саратове на лечение в Москву
Куренков: МЧС готово к медицинской эвакуации пострадавших из Саратова в Москву
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МЧС России располагает возможностью предоставить самолет для транспортировки пострадавших от взрыва газа в жилом доме в Саратове в Москву для прохождения лечения. Такую готовность озвучил глава ведомства Александр Куренков во время оперативного совещания на месте чрезвычайной ситуации. Он дал указание обеспечить пострадавших комплексной медицинской помощью, исходя из их жизненных показателей.
«В случае необходимости своевременно подавайте заявки на проведение санитарно-авиационной эвакуации пострадавших граждан. Мы к этому готовы», — сказал министр.
Он добавил, что в подмосковном Жуковском готов к вылету самолёт МЧС, оснащённый медицинскими модулями.
Сегодня утром в Саратове произошёл взрыв, приведший к частичному разрушению многоэтажного дома с первого по десятый этаж. Пострадали семь человек. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа. За два часа до взрыва жильцы сообщали о неисправности газовой трубы. Трагедия вызвала реакцию депутатов Государственной Думы: они призвали перестать подключать жилые многоэтажки к газу.