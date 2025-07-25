МЧС выразило готовность эвакуировать пострадавших в Саратове на лечение в Москву

МЧС России располагает возможностью предоставить самолет для транспортировки пострадавших от взрыва газа в жилом доме в Саратове в Москву для прохождения лечения. Такую готовность озвучил глава ведомства Александр Куренков во время оперативного совещания на месте чрезвычайной ситуации. Он дал указание обеспечить пострадавших комплексной медицинской помощью, исходя из их жизненных показателей.