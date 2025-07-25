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Регион
25 июля, 15:40

МЧС выразило готовность эвакуировать пострадавших в Саратове на лечение в Москву

Куренков: МЧС готово к медицинской эвакуации пострадавших из Саратова в Москву

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

МЧС России располагает возможностью предоставить самолет для транспортировки пострадавших от взрыва газа в жилом доме в Саратове в Москву для прохождения лечения. Такую готовность озвучил глава ведомства Александр Куренков во время оперативного совещания на месте чрезвычайной ситуации. Он дал указание обеспечить пострадавших комплексной медицинской помощью, исходя из их жизненных показателей.

«В случае необходимости своевременно подавайте заявки на проведение санитарно-авиационной эвакуации пострадавших граждан. Мы к этому готовы», — сказал министр.

Он добавил, что в подмосковном Жуковском готов к вылету самолёт МЧС, оснащённый медицинскими модулями.

Число жертв взрыва в Саратове выросло до 6: умер мужчина, спасённый из-под завалов
Число жертв взрыва в Саратове выросло до 6: умер мужчина, спасённый из-под завалов

Сегодня утром в Саратове произошёл взрыв, приведший к частичному разрушению многоэтажного дома с первого по десятый этаж. Пострадали семь человек. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа. За два часа до взрыва жильцы сообщали о неисправности газовой трубы. Трагедия вызвала реакцию депутатов Государственной Думы: они призвали перестать подключать жилые многоэтажки к газу.

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Наталья Демьянова
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