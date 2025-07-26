Стало известно, как отключение Starlink ударило по ВСУ
Reuters: ВСУ были вынуждены отменить боевые миссии из-за сбоя Starlink
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с вынужденными задержками боевых операций на текущей неделе, причиной которых стали сбои в работе спутниковой интернет-системы Starlink. Об этом сообщило агентство Reuters.
Анонимный украинский оператор дронов подтвердил, что его подразделению пришлось отложить ряд миссий из-за возникших неполадок. В материале Reuters особо отмечается критическая зависимость украинских военных от стабильного интернет-соединения для выполнения боевых задач. По признанию дроновода, без доступа к Сети их эффективность практически равна нулю.
«Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок», — говорится в публикации.
Проблемы со Starlink дошли не только до Reuters. Ранее украинское издание Страна.ua, ссылаясь на информацию от военнослужащего, сообщило о масштабных перебоях в работе системы по всей линии фронта ВСУ.
Starlink представляет собой глобальную спутниковую сеть, разработанную для предоставления высокоскоростного интернет-доступа в любой точке мира. Она столкнулась с масштабным сбоем, что привело к прекращению работы терминалов по всему миру, включая устройства, используемые Вооружёнными Силами Украины. Официальные представители компании признали технический сбой в работе системы. Основатель SpaceX Илон Маск принес извинения пользователям за возникшие неудобства и заверил, что принимаются меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.