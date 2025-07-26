Стало известно, как отключение Starlink ударило по ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с вынужденными задержками боевых операций на текущей неделе, причиной которых стали сбои в работе спутниковой интернет-системы Starlink. Об этом сообщило агентство Reuters.

Анонимный украинский оператор дронов подтвердил, что его подразделению пришлось отложить ряд миссий из-за возникших неполадок. В материале Reuters особо отмечается критическая зависимость украинских военных от стабильного интернет-соединения для выполнения боевых задач. По признанию дроновода, без доступа к Сети их эффективность практически равна нулю.

«Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок», — говорится в публикации.