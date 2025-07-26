Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 09:54

Стало известно, как отключение Starlink ударило по ВСУ

Reuters: ВСУ были вынуждены отменить боевые миссии из-за сбоя Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с вынужденными задержками боевых операций на текущей неделе, причиной которых стали сбои в работе спутниковой интернет-системы Starlink. Об этом сообщило агентство Reuters.

Анонимный украинский оператор дронов подтвердил, что его подразделению пришлось отложить ряд миссий из-за возникших неполадок. В материале Reuters особо отмечается критическая зависимость украинских военных от стабильного интернет-соединения для выполнения боевых задач. По признанию дроновода, без доступа к Сети их эффективность практически равна нулю.

«Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок», — говорится в публикации.

Проблемы со Starlink дошли не только до Reuters. Ранее украинское издание Страна.ua, ссылаясь на информацию от военнослужащего, сообщило о масштабных перебоях в работе системы по всей линии фронта ВСУ.

Вершитель судеб: Стало известно, как Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ
Вершитель судеб: Стало известно, как Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ

Starlink представляет собой глобальную спутниковую сеть, разработанную для предоставления высокоскоростного интернет-доступа в любой точке мира. Она столкнулась с масштабным сбоем, что привело к прекращению работы терминалов по всему миру, включая устройства, используемые Вооружёнными Силами Украины. Официальные представители компании признали технический сбой в работе системы. Основатель SpaceX Илон Маск принес извинения пользователям за возникшие неудобства и заверил, что принимаются меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Илон Маск
  • ВСУ
  • starlink
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar