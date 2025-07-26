«Не доводить до осложнений»: Россиян призвали бежать к врачу даже с простым насморком

Одним из опасных осложнений насморка является воспаление околоносовых пазух, или синусит, который может принимать формы гайморита, фронтита, этмоидита и других опасных недугов. Если же к болезни добавляются головная боль, ощущение тяжести в области лица или гнойные выделения из носа, значит, по словам врача-оториноларинголога, отоневролога объединённой больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дмитрия Денисова, нужно срочно обращаться к врачу.

Эксперт подчеркнул, что переход от лёгкого насморка к осложнениям может произойти всего за пару часов. Многие пациенты переживают по поводу цвета выделений, однако прозрачная или мутная слизь не является главным показателем для оценки состояния человека. Важнее обращать внимание на появление прожилок крови или сгустков. Если же насморк продолжается более 10–14 дней, сопровождается ухудшением самочувствия, болью, кровянистыми выделениями или заложенностью носа, тем более необходимо обратиться к специалисту. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями носа, полипами или анатомическими особенностями.

Многие при насморке сразу думают о закапывании сосудосуживающих капель или спреев. Однако важно соблюдать правила их использования, чтобы не навредить себе. Так, длительное и бесконтрольное применение сосудосуживающих средств может привести к развитию медикаментозного ринита, при котором человек уже не может дышать свободно без капель. Однако если отказаться от капель невозможно или заложенность сохраняется длительное время — это ещё один повод посетить клинику.