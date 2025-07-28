«Законная цель»: Польшу и Германию предупредили о возмездии за передачу Украине Tomahawk

Если Украине будут переданы американские крылатые ракеты Tomahawk, то Россия оставляет за собой право нанести удар по Польше, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что логистика для ВСУ обеспечивается через польский Жешув.

«Мы должны быть готовы уничтожить эти комплексы. Я думаю, что лучше всего сделать это на подходе, а не когда они появятся на Украине или будут применяться с каких-нибудь территорий третьих стран», — отметил парламентарий.