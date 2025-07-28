«Законная цель»: Польшу и Германию предупредили о возмездии за передачу Украине Tomahawk
Депутат Колесник: Россия может ударить по Польше, если Украина получит Tomahawk
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Если Украине будут переданы американские крылатые ракеты Tomahawk, то Россия оставляет за собой право нанести удар по Польше, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что логистика для ВСУ обеспечивается через польский Жешув.
«Мы должны быть готовы уничтожить эти комплексы. Я думаю, что лучше всего сделать это на подходе, а не когда они появятся на Украине или будут применяться с каких-нибудь территорий третьих стран», — отметил парламентарий.
По его словам, Германия также является местом принятия решений и «законной целью» на стадии логистики. Собеседник NEWS.ru добавил, что Россия может наносить удары по территории любой страны, поставляющей Украине Tomahawk и другие комплексы.
Напомним, по данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривал вариант с передачей Украине ракет Tomahawk, а также призвал Владимира Зеленского наносить больше ударов по Москве и Петербургу. Однако сам политик заявил, что Украине ни в коем случае не стоит пытаться до туда дотянуться. Тем не менее Зеленский пригрозил показать России силу с помощью ракет, которые ещё даже не получил.