В Шереметьево приземлился первый рейс из Пхеньяна

Первый рейс из столицы КНДР Пхеньяна успешно прибыл в московский аэропорт Шереметьево. Этот исторический перелёт, длившийся около 8 часов, был осуществлён авиакомпанией Nordwind на лайнере Boeing 777-200ER. Самолёт может вместить до 440 пассажиров.

По данным ТАСС, запуск регулярных прямых рейсов между двумя столицами состоялся в воскресенье. В 19:30 мск из Шереметьево вылетел аналогичный Boeing, который прибыл в Пхеньян 28 июля в 09:30 по местному времени (03:30 мск).

Напомним, 27 июля 2025 года авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые рейсы Москва–Пхеньян (из Шереметьево, Boeing 777-200ER, 8 часов). Полёты выполняются раз в месяц для формирования спроса, впервые с 1990-х годов. Рейсы из Владивостока в Пхеньян (Air Koryo) идут трижды в неделю. А с 17 июня 2025 года РЖД возобновило прямое пассажирское сообщение Москва–Пхеньян, приостановленное в 2020 году из-за ковида. Поезда курсируют дважды в месяц (из Пхеньяна 3-го и 17-го, из Москвы 12-го и 26-го). Маршрут длиной более 10 тыс. км (8 суток) — самый длинный беспересадочный в мире. Также с 19 июня запущены поезда Пхеньян–Хабаровск (раз в месяц, 2 дня в пути).